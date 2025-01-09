Yenikapı Kirazlı Metro kapalı mı, neden? Belirli sürelerde sefer yapılmayacak

09 Ocak 2025 14:35 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 14:49

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı Kirazlı Metro Hattı'nda bir durakta viyadük çalışması sebebiyle belirli saatlerde sefer yapılmayacak. Her gün kullanılan Yenikapı - Kirazlı metro hattının neden kapalı olduğu da vatandaşın gündeminde.

Büyük İstanbul Otogarı'ndaki istasyonda uygulanacak olan viyadük çalışması nedeniyle seferler duraksayacak. Yapılan açıklamaya göre belirli sürelerde sefer yapılmazken vatandaşlar seferler neden yok merak ediyor.

YENİKAPI - KİRAZLI METRO KAPALI MI, NEDEN?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı Kirazlı Metro Hattı'nın otogar istasyonunda hafta sonları viyadük çalışması gerçekleşecek.

Çalışma nedeniyle 11 Ocak Cumartesi saat 22.30'dan 13 Ocak Pazartesi saat 06.00'ya, 25 Ocak Cumartesi saat 22.30'dan 27 Ocak Pazartesi 06.00'ya, 8 Şubat Cumartesi saat 22.30'dan 10 Şubat Pazartesi saat 06.00'ya kadar Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları aralığında sefer olmayacak.

M1 KİRAZLI METRO ÇALIŞMIYOR MU?

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı Kirazlı Metro Hattı'nın Büyük İstanbul Otogarı'ndaki istasyonunda yapılacak olan viyadük çalışması dolayısıyla Cumartesi saat 22.30'da çalışma başlayacak ve pazartesi saat 04.30'da bitecek.

Çalışma esnasında Otogar-Kocatepe, Otogar-Esenler ve Otogar-Terazidere arasında çift yönlü İETT otobüs seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.

Çalışma nedeniyle "Gece Metrosu" hizmeti olmayacak.