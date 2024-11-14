Yenikapı metro yangını sonrası seferlerin düzelmesi bekleniyor

14 Kasım 2024 08:48 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 08:52

14 Kasım günü Yenikapı metro istasyonunda çıkan yangın sonrası yolcular tahliye edilmişti. Son dakika metro yangını sonrasında vatandaşlar başka ulaşım yollarına aktarılırken seferlerin düzelip düzelmediğini araştırmaya başladı.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda bugün dumanlar yükselirken işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dumanlar endişeli anlar yaşatırken Metro İstanbul tarafından seferler hakkında açıklama geldi.

YENİKAPI METRO SEFERLERİ İPTAL Mİ, NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Yenikapı metro istasyonunda henüz sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı.

Erken saatlerde istasyonda dumanlar yükselirken vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Yolcular tahliye edilirken seferler de iptal edildi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

YENİKAPI METRO SEFERLERİ DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

14 Kasım günü meydana gelen olay sonrasında Metro İstanbul tarafından henüz seferlerin normale döndüğü hakkında açıklama gelmedi.

Kısa süre içerisinde normal seyrine dönmesi bekleniyor.