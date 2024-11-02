Yenikapı Trabzon Günleri'nin ziyaret saatleri netleşti! Nasıl gidilir?

02 Kasım 2024 11:23 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 11:25

Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşen Trabzon Tanıtım Günleri başladı. Binlerce kişinin akın etmesi beklenen etkinliğe gitmek isteyenler saat kaçta başlayıp bittiğini araştırmaya başladı.

Her ay Yenikapı etkinlik alanında birçok etkinlik yapılıyor. Sevilerek ziyaret edilen bu özel tanıtım günlerinden bir tanesi de Trabzon Tanıtım Günleri oldu.

Birçok kişi erken saatlerde etkinlik alanına giderken kaça kadar açık olduğunu araştırmaya başladı.

YENİKAPI TRABZON TANITIM GÜNLERİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Tanıtım günleri 31 Ekim ile 3 Kasım aralığında gerçekleşecek. Trabzon’un Fethi’nin 563. Yıl Dönümü’nün kutlanacağı etkinliğe birçok kişinin katılması beklenirken 3 Kasım'da sona erecek.

3 Kasım günü gerçekleşecek olan etkinlikler şöyle:

12.00: Yılmaz Kasapoğlu,

13.00: Furkan-İlyas Derya,

14.00: Hilmi Kara,

15.00: Filiz Karadeniz,

16.00: Efe Karagüzel,

17.00: Hilmi Yerebakan,

18.00: Adnan Yılmaz,

19.00: Adem Ekiz,

20.00: Mesut Uçar,

21.00: Onay Şahin.

2 Kasım programı şöyle:

2 Kasım programı

12.00 DJ Sibel

13.00 Ağasar Otçu Yürüyüşü

14.00 Yeşim Civelek

15.00 Yücel Aktaş

16.00 Serhat Şahin

17.00 Ali Alkurt

18.00 Uğur Albayrak

19.00 Safa Tatoğlu

20.00 Turan Şahin

21.00 Onur Atmaca

TRABZON TANITIM GÜNLERİ NEREDE?

Tanıtım günlerine özel o ilin meşhur yemekleri ve kültürleri yer alıyor. Trabzon Tanıtım Günleri ise Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşecek.

YENİKAPI ETKİNLİK ALANI NASIL GİDİLİR?

Zeytinburnu veya Mecidiyeköy istasyonlarda inmenizin ardından M2 Yenikapı-Taksim-Hacıosman metrosu veya M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattına geçiş yaparak meydana ulaşabilirsiniz. Tramvay ile ise Zeytinburnu metrobüs​ durağından sonra T1 hattında Aksaray durağında inebilirsiniz.

30D, 31, 32A, 70KY, 72T, 77 otobüs hatları ise Yenikapı'dan geçiyor.