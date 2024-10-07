Yenikapı'da etkinlik takvimi belli oldu! 10 Ekim'de başlayacak

07 Ekim 2024 15:34 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 15:49

İstanbul Yenikapı Meydanı'ndan düzenlenen etkinliklere yoğun ilgi gösteriliyor. Her ay çeşit çeşit etkinliğin yapıldığı alana gitmek isteyenler bugün Yenikapı'da etkinlik var mı merak ediyordu. Paylaşılan takvime göre 10- 13 Ekim'de bir etkinlik düzenleniyor.

İstanbulluların severek katılım sağladığı il tanıtım günleri Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşiyor. Binlerce kişinin akın ettiği meydanda bugün etkinlik olup olmadığı da araştırıldı.

Yenikapı'da 10 Ekim'de Van tanıtım günleri etkinliği olacak.

BUGÜN YENİKAPI'DA ETKİNLİK VAR MI?

7 Ekim günü Yenikapı Meydanı'nda etkinlik bulunmazken 3. Van tanıtım günleri 10 - 13 Ekim aralığında gerçekleşecek.

VAN TANITIM GÜNLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

VANFED tarafından düzenlenecek olan Van tanıtım günleri 10 Ekim'de başlayacak ve 13 Ekim'de sona erecek. 3 gün boyunca Van'ın meşhur lezzetleri ve kültürüne dair merak edilenlerin tanıtılacağı etkinliğe birçok kişinin gelmesi bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Neslihan Şedal konuyla ilgili şu sözleri söylemişti:

“VANFED’in Van'ın layık olduğu değere ulaşmasına yönelik çalışmalarda yer aldığını biliyoruz. Bizler de kentin sorunlarını çözmek için yapılan her çalışmada olacağımızı belirttik.

İstanbul’daki tüm halkımızın her biriyle bir bağımız var. Birçok değerimiz var. Bizim de bu değerleri korumak için, bire bir öncüsü olmak için, dayanışanı, yanında olanı, yürüteni olmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunu biliyoruz.

Buradaki o kültürü, misafirperverliği koruyup, orada yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyoruz”

VAN TANITIM GÜNLERİ YENİKAPI İSTANBUL​ 2024 NEREDE OLACAK?

İstanbulluların heyecanla katıldığı etkinliklerden bir tanesi de Van tanıtım günleri olacak. 10 Ekim'de başlayacak olan etkinliğe binlerce kişinin katılım sağlaması bekleniyor.

Etkinlik, Yenikapı Meydanı'nda düzenlenecek. Yapılan duyuru ile vatandaşlar bu özel güne davet edildi.