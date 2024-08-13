Yer bilimci Serkan İçelli, Sivas depremi hakkında konuştu: Öncü deprem değil

13 Ağustos 2024 16:09 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 16:24

Kandilli ve AFAD son dakika deprem verilerine göre Sivas Karayün'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli ve AFAD son dakika deprem verilerine göre Sivas Karayün'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

Bugün Sivas'ta 4.1 şiddetinde deprem sonrasında depremin öncü olup olmadığı merak konusu olurken yer bilimci Serkan İçelli fay hattı hakkında konuşurken vatandaşların içi rahatladı.

SİVAS'TA DEPREM BEKLENİYOR MU 13 AĞUSTOS?

Sivas'ın Karayün köyünde olan sarsıntının öncü bir deprem olmadığını belirten isim, depremin ölü fay üzerinde meydana geldiğini ifade etti.

Bu fay hattında 7 üzeri deprem beklenmediğini fakat 5.5-6 civarında sarsıntı yaşanabileceğini söyledi. İçelli'nin açıklamasına göre Türkiye'nin 1. derece deprem bölgesi olduğu ve ona uygun projeler yapılması gerektiği belirtildi.

Sivas'ın çevresinde Hafik'ten İmranlı'ya kadar altmış iki kilometrelik bir kuvaterner fayı olduğu da eklenirken çalışması halinde 7'lik deprem üretme ihtimalinin de altını çizdi.

İçelli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sivas'ta Karayün lokasyonlu bir deprem gerçekleşti. Sivas'ın güneydoğusunda 20 kilometre uzaklıkta Karayün fayı toplamda 5 kilometre uzunlukta. Bu depremin öncü olma niteliği kesinlikle yok.

Ölü bir fayın üzerinde yaklaşık beş kilometre kısa bir kırığın üzerinde oldu. Tecer segmentine bağlantılı gibi görünse de herhangi bir bağlantısı yok. Yirmi kilometre var arasında. Bize aslında bu deprem şunu gösterdi. Sivas'ın çevresinde o kadar fazla ölü fay diye tabir ettiğimiz faylar var ki. Tavra boğazı ile Düzyayla arasında yaklaşık sekiz kilometrelik bir fayımız var.

Bu fayda yedi üzerinde bir deprem olması mümkün olmasa da yine 5.5-6'ları bulabilecek depremler yaşanabilir. Yine Tavra boğazdan Düzyayla'ya doğru yirmi üç kilometrelik bir segmentimiz daha var.

Bunlar yani son iki buçuk milyon yıldır hareket etmemiş olan faylar. Ne zaman hareket edeceği belli değil. Aynı bugünkü deprem gibi. Yani 4.1'lik bugünkü deprem ölü diye tabir ettiğimiz, hiç hareket edeceğini tahmin etmediğimiz bir fayın üzerinde oldu. Bu fayları bizim canlıymış gibi görüp ona göre projelendirme yapmamız gerekiyor”

SİVAS DEPREMİ ÖNCÜ MÜYDÜ, HANGİ FAY HATTINDA OLDU?

Sivas'ta olan depremin Tecer segmentine bağlantılı gibi gözükse de bir bağlantısı olmadığı ifade edilirken bu fay hattında 7 üzeri deprem olması beklenmiyor.

Ölü fay üzerinde olan sarsıntının da öncü olmadığını ekleyerek vatandaşların endişesini sonlandırdı.

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU, BEKLENİYOR MU?

Dün saat 23.56'da Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde olan deprem ülkemizde de Hatay ilçesinde hissedildi. AFAD'ın açıklamasına göre herhangi bir can kaybı yaşanmazken sarsıntı Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman'da da hissedildi.

Serkan İçelli ise dün meydana gelen sarsıntı hakkında açıklamalarda bulunurken panik yapılacak bir durumun olmadığını belirtti.

Sarsıntının Ölü deniz kırığı Serghaya fayı segmentinde olduğunu eklerken Misyaf fayı üzerinde olsaydı eğer burada büyük deprem beklenebileceğini eklerken

"Yani öncü olarak nitelendirebilirdik. Bu öncü bir deprem değil. Bağımsız tetiklenmiş bir depremdi. Bunun daha büyüğü geleceğini zannetmiyoruz.

Maksimum 6 civarında bir deprem üretebilir. Biraz daha Hatay halkının müsterih olmasını tavsiye ediyorum. Çok panik bir durum yok. Ama dediğimiz gibi Ölü deniz kırığı ileriki zamanda yedileri bulabilecek bir deprem üretecektir” diye sözlerine devam etti.