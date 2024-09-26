Yerebatan Sarnıcı'nda Müze Kart geçerli değil

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

26 Eylül 2024 16:12 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 16:16

İstanbul'un sıklıkla ziyaret edilen yerlerinden biri olan Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret etmek isteyenler müze kart geçerli mi araştırmaya başladı. Yerli ve turist birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapan yerin saat kaça kadar açık olduğu da belli oldu.

Ayasofya​'nın güneybatısında, Soğukçeşme Sokağı'nda bulunan görkemli yere gitmek isteyenler hangi günler açık, kaçta kapanıyor merak ediyordu. İstanbul​'da birçok yerde geçerli olan müze kartın geçerli olup olmadığı da gündeme geldi. YEREBATAN SARNICI'NDA MÜZE KART GEÇERLİ Mİ? Yerebatan Sarnıcı'nda Kültür Bakanlığı’na bağlı olmamasından dolayı Müze Kart geçerli değil. YEREBATAN SARNICI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR 2024? 2024 yılında müzeye giriş 09.00-18.30 aralığında yerli ziyaretçiye 200 TL olurken yabancı ziyaretçi için 900 TL. Öğrenciler ise 50 TL ücret ödüyor. 19.30-23.50 aralığında ise yerli ziyaretçiye 350 TL, yabancı 1.400 TL ve öğrenciye 150 TL olarak belirlendi. YEREBATAN SARNICI NEREDE, NASIL GİDİLİR? Ayasofya'nın güneybatısında, Soğukçeşme Sokağı'nda olan yer Bizans İmparatorluğu'nda sıfır noktası olarak bilinen Milyon Taşı'nın yanında bulunuyor. İlgili Haberler Orhan Pamuk'un diziye uyarlanan Masumiyet Müzesi eserinde kadro belli oldu 'Okul Öncesi Müzede' programı ile çocuklar sanatla büyüyor