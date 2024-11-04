Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk kimdir?

04 Kasım 2024 09:21 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:28

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyum olarak Vali Tuncay Akkoyun atandı. Mardin Büyükşehir Belediyesine 31 Mart seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk seçilmişti.

Son Dakika | Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı! Ahmet Türk üçüncü kez görevden alındı

Son Dakika | Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı! Ahmet Türk üçüncü kez görevden alındı

Görevden alınmasının ardından DEM Partili Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor.

Peki, DEM Partili Ahmet Türk kimdir? Ahmet Türk kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

AHMET TÜRK NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün daha önce Kobani davasında 10 yıl hapis cezası alması gerekçe gösterildi. Açıklamada Ahmet Türk hakkında henüz bir karar kesinleşmemiş dava ve soruşturma gerekçe olarak sunuldu.

AHMET TÜRK KİMDİR?

1942 yılında Mardin'de doğan Ahmet Türk, eğitimini Mardin’de tamamladıktan sonra siyasete atılarak 1973 yılında Demokratik Parti’den Mardin Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girdi.

AHMET TÜRK HANGİ PARTİLERDE GÖREV YAPTI?

Ardından Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı ve 1980’e kadar CHP bünyesinde siyaset yaptı. Türk, 1987 yılında SHP’ye katıldı, ancak 1989 yılında Paris’te düzenlenen bir konferansa katıldığı için partiden ihraç edildi.

Halkın Emek Partisi (HEP) ve Demokratik Toplum Partisi’nin kurucu üyesi olan Türk, 2007 yılında Bağımsız Mardin Milletvekili olarak yeniden Meclis’e girdi.

DTP'nin kapatılmasıyla birlikte 2009 yılında milletvekilliği sona erdi.

DAHA ÖNCE DE GÖREVDEN ALINDI

2014 yılında BDP desteğiyle Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi, ancak 2016’da terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı ve ardından kısa bir süre gözaltında tutuldu. 2017 yılında sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

2019 yerel seçimlerinde HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir kez daha seçilen Türk, aynı yıl yeniden görevden alındı.

Ahmet Türk, evli ve 8 çocuk babasıdır.