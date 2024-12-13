Yerli Malı Haftası ne zaman bitecek? Yerli Malı Haftasının amacı

13 Aralık 2024 14:40 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 14:44

Aralık ayının ikinci haftasının gelmesiyle beraber Yerli Malı Haftası başladı. Türkiye’de üretilen malların kullanımını artırmayı hedefleyen Yerli Malı Haftası, nesillere tasarruf bilincini aşılıyor.

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Türkiye’de tüm okullarda kutlanan Yerli Malı Haftası, özellikle okullarda çocuklara yerli malı kullanmanın önemini vurgulamak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

2024 YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye’de her yıl yerli üretimi teşvik etmek, tasarruf bilincini geliştirmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için 12-18 Aralık tarihleri arasında Yerli Malı Haftası kutlanıyor.

Buna göre bu önemli hafta, 18 Aralık Çarşamba günü sona erecek.

YERLİ MALI HAFTASI NEDEN KUTLANIR? YERLİ MALI HAFTASININ ÖNEMİ

Yerli Malı Haftası’nın kutlanma nedenleri arasında; yerli üretim ve tüketime teşvik etmek, tasarruf bilincini aşılamak, milli ekonomiyi güçlendirmek, dışa bağımlılığı azaltmak ve tarihi bilinç yer alıyor.