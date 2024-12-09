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Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası'nın önemi

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
09 Aralık 2024 12:22 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 12:26
Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası&#039;nın önemi

2024-2025 eğitim yılı devam ederken Yerli Malı Haftası’nın ne zaman kutlanacağı merak ediliyor. Türkiye’de üretilen malların kullanımını artırmayı hedefleyen Yerli Malı Haftası, nesillere tasarruf bilincini aşılar.

Türkiye’de tüm okullarda kutlanan Yerli Malı Haftası, özellikle okullarda çocuklara yerli malı kullanmanın önemini vurgulamak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

2024 YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Türkiye’de her yıl yerli üretimi teşvik etmek, tasarruf bilincini geliştirmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için 12-18 Aralık tarihleri arasında Yerli Malı Haftası kutlanıyor.

Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası'nın önemi - 1. Resim

YERLİ MALI HAFTASI NEDEN KUTLANIR? YERLİ MALI HAFTASININ ÖNEMİ

Yerli Malı Haftası’nın kutlanma nedenleri arasında; yerli üretim ve tüketime teşvik etmek, tasarruf bilincini aşılamak, milli ekonomiyi güçlendirmek, dışa bağımlılığı azaltmak ve tarihi bilinç yer alıyor.

YERLİ MALI HAFTASINDA NELER YAPILIR?

Yerli Malı Haftası’nda okullarda öğrencilerin yerli ürünler getirdiği etkinlikler düzenlenir, tasarruf, yatırım ve yerli malı kullanımı hakkında bilgilendirici konuşmalar yapılır ve çocuklara tutumlu olmanın önemi öğretilir.

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Kaynak: TGRT Haber
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