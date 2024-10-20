Yerli Malı Haftası'nın okullarda ne zaman kutlanacağı netleşti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

20 Ekim 2024 20:08 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 20:29

Okullarda her yıl "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" diğer adıyla Yerli Malı Haftası kutlanıyor. Bu yıl Yerli Malı Haftası'nın ne zaman olduğu merak ediliyor. 2024 yılında Yerli Malı Haftası 9-15 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Yerli Malı Haftası ilk olarak yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaya başlandı. 1946 yılında kutlanmaya başlayan Yerli Malı Haftası'nın bu yıl ne zaman yapılacağı öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN 2024? Yerli tüketimin bilinçli olarak artırılması amacıyla kutlanan Yerli Malı Haftası 2024 yılında 9-15 Aralık​ tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hafta kapsamında çocuklara okullarda Türk vatandaşları tarafından geliştirilen bilim-teknoloji ürünlerinden yerli üretim​ kalitesine kadar birçok sunum yapılıyor. Etkinlikler arasında belgesel, animasyon gösterimleri, tiyatro, söyleşi, yarışma, film, ve sergi gibi faaliyetler de yer alıyor. YERLİ MALI HAFTASI AMACI NEDİR? Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere yerli üretimin önemi, tutumlu olmak öğretiliyor. Yerli malı kullanmanın önemi vurgulanarak bilinçli tüketicilik gibi konular işleniyor. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanıyor. İlgili Haberler Okullarda bir haftalık tatil tarihi açıklandı Okullardaki ders saati planlamasındaki değişiklik gündemde