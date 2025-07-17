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 | Yusuf Özgür Bülbül

Yeşil Mahalle 3. Etapta tapu ve anahtar teslim coşkusu

26 yıldır arsa, emlak, inşaat alanlarında faaliyet gösteren Yeşil Vadi Arsa & Gayrimenkul, 168 adet ahşap evden oluşan Türkiye’nin ilk Yeşil Mahalle’sini Kırklareli’nin Yıldız Dağları’yla çevrili Elmacık köyüne komşu lokasyonda hayata geçirdi.

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Yeşil Mahalle 3. Etapta tapu ve anahtar teslim coşkusu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 19:26

Yaşamın başladığı projede 3. Etap için “Tapu ve Anahtar Teslim” coşkusu yaşanırken etkinliğe aileleri ile katılan site sakinleri tapu ve anahtarlarını Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan ve Başkan Yardımcısı Cihan Demirel’in elinden alarak büyük bir heyecan yaşadı.

Yeşil Mahalle 3. Etapta tapu ve anahtar teslim coşkusu

Doğayla iç içe, ekolojik yaşamın ön planda tutulduğu Yeşil Mahalle projesinde sürdürülebilir, huzurlu bir yaşam alanı hedeflendi.

Yeşil Mahalle 3. Etapta tapu ve anahtar teslim coşkusu

Her teslimat töreninin kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan, “1. ve 2. etaplardan sonra 3. Etapta da vatandaşlarımızı hayallerine kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu proje, her kesimden insanımızın özlemini duyduğu doğal yaşamın ilk adresi oldu. 3. Etapta yaşayacak sakinlerimiz şehrin gürültü ve stresinden uzak, kendi sebze ve meyvelerini yetiştirmenin, doğayla buluşmanın hazzını yaşayacak. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması, Yeşil Mahalle’nin bir projeden öte gerçek bir ihtiyaç olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye’nin sağlam zeminine sahip şehirlerinden birisi olan Kırklareli’nde hayata geçirdiğimiz bu projemiz stresten arındırılmış ekoturizm bölgesinde yer alıyor. 4. Etabımızın teslimlerini de kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz” dedi.

Yapılan duanın ardından site sakinleri; bir yandan yeni komşuları ile tanışmanın, bir yandan da yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.

ETİKETLER
#konut
#kırıkkale
#Yeşil Mahalle
#Tapu Teslim
#Anahtar Teslim
#Ekolojik Yaşam
#Sürdürülebilir Yaşam
#Aktüel
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