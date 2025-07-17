Yeşil Mahalle 3. Etapta tapu ve anahtar teslim coşkusu

Yaşamın başladığı projede 3. Etap için “Tapu ve Anahtar Teslim” coşkusu yaşanırken etkinliğe aileleri ile katılan site sakinleri tapu ve anahtarlarını Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan ve Başkan Yardımcısı Cihan Demirel’in elinden alarak büyük bir heyecan yaşadı.

Doğayla iç içe, ekolojik yaşamın ön planda tutulduğu Yeşil Mahalle projesinde sürdürülebilir, huzurlu bir yaşam alanı hedeflendi.

Her teslimat töreninin kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan, “1. ve 2. etaplardan sonra 3. Etapta da vatandaşlarımızı hayallerine kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu proje, her kesimden insanımızın özlemini duyduğu doğal yaşamın ilk adresi oldu. 3. Etapta yaşayacak sakinlerimiz şehrin gürültü ve stresinden uzak, kendi sebze ve meyvelerini yetiştirmenin, doğayla buluşmanın hazzını yaşayacak. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması, Yeşil Mahalle’nin bir projeden öte gerçek bir ihtiyaç olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye’nin sağlam zeminine sahip şehirlerinden birisi olan Kırklareli’nde hayata geçirdiğimiz bu projemiz stresten arındırılmış ekoturizm bölgesinde yer alıyor. 4. Etabımızın teslimlerini de kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz” dedi.

Yapılan duanın ardından site sakinleri; bir yandan yeni komşuları ile tanışmanın, bir yandan da yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.