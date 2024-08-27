Yeşil pasaport on yıl çalışan kamu personeline veriliyor

27 Ağustos 2024 15:56 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 15:59

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son dönemlerde sosyal medyada dolaşan yeşil pasaport kapsama alanı ve meslek gruplarının genişletileceği iddialarını yalanladı.

YEŞİL PASAPORT KAPSAMI GENİŞLİYOR MU?

Yeşil pasaport kapsamının genişletilmesi ile ilgili iddiaları yalanlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Sosyal medya dezenformasyonu ile Yeşil Pasaport uygulamasına dahil edildiği iddia edilen meslek grupları oldu. Fakat bu tamamen yanlış bir bilgi, uygulamayı genişletmiyoruz, Yeşil Pasaporta olan güveni sarsamayız.” açıklamasında bulundu.

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Yeşil pasaport olarak bilinen Hususi Damgalı Pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıyan memur ailelerine 5 yıllık süre ile verilen diğer ülkelere girişte standart pasaporta kıyasla bazı kolaylıklar sağlayan pasaport türüdür.

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

Yeşil pasaport, belirli kademe ve kıdeme ulaşan devlet memurları, kamu çalışanları, belediye başkanları, TBMM çalışanları ve bu kişilerin ailelerine veriliyor.

YEŞİL PASAPORT İÇİN KAÇ YILLIK MEMUR OLMAK GEREKİYOR?

657 Sayılı Devlet Memurluğu kanununa göre; fiilen 10 yıl çalışan Kamu çalışanları Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport) hakkından yararlanabilmekte.

YEŞİL PASAPORT AVANTAJLARI NELER?

10 yıllık devlet memurlarına verilen yeşil pasaportun sağladığı avantajlar şu şekildedir;

Vizeye gerek olmadan 130’a yakın ülkeye seyahat etme hakkına sahip olma,

Ülkelere giriş çıkış için en az 3 ay süre tanıma,

Vize isteyen bazı ülkeler için online veya kapıda vize fırsatı,

Pasaport harcı ödememe,

İmkanlardan aile fertlerinin de yararlanabilmesi.

YEŞİL PASAPORT İLE GİDİLECEK ÜLKELER HANGİLERİ?

Vize istemeden yeşil pasaport ile giriş yapılabilecek ülkeler arasında; Asya, Orta Doğu, Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Okyanusya ve Afrika ülkeleri olmak üzere 157 ülke bulunuyor.

ALMANYA YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTİYOR MU?

Almanya, hususi pasaport bulunan kişilerden 3 ay (90) gün süre için vize istememekte.

ABD YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTİYOR MU?

ABD’ye seyahat etmek isteyen yeşil pasaport sahibi kişiler, 3 ay (90 gün) boyunca vizesiz gezme hakkına sahiptir.