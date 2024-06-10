Yiğit Kirazcı'nın sunduğu Letterbox programı hafta içi her gün 19.15'te yayınlanıyor

10 Haziran 2024 13:48 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:21

Türkiye'den 6 Kasım 2015 tarihinde ayrılan CNBC-e 10 haziran 2024 itibarıyla tekrardan yayın hayatına başladı.

Gündüz kuşağında ekonomi programlarına yer verecek olan kanal, akşam kuşağında ise dizi, yarışma ve eğlence programları yayınlayacak.

Ünlü oyuncu Yiğit Kirazcı tarafından sunulan yarışma programı Letterbox Türkiye'nin ise hangi günler ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

LETTERBOX TÜRKİYE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanalın sosyal medya hesabından paylaşılan gönderiye göre Letterbox Türkiye programı hafta içi her gün 19.15'te yayınlanacak.

İki kişilik takımlardan oluşan yarışmada yarışmacılar doğru harf tahminlerini yaparak kelimeleri bilmeye çalışıyor.

25 bin TL para ödülü bulunan programda yarışmacılara kelime ile ilgili bir ipucu ve kaç harften oluştuğu ise önceden belirtiliyor.