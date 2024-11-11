Yılbaşı büyük ikramiye tutarı netleşti! Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu

11 Kasım 2024 11:57 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:00

Milli Piyango 2025 yılbaşı ikramiyesinin tutarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yılbaşı çekilişine az bir zaman kala Milli Piyango İdaresi çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını açıkladı.

Milli Piyango biletlerinin fiyatı çekilişe katılmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tamamı dağıtım garantili sistemi uygulanacak.

YILBAŞI İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Yılbaşı ikramiye tutarı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşı ikramiye tutarı 600 milyon olarak belirlendi. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 600 milyon TL kazandıracak.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyango 2025 bilet fiyatları belli oldu. Buna göre; 1 Ocak’ta yapılacak olan çekiliş için bilet fiyatları şu şekildedir;

Çeyrek Bilet: 150 TL

Yarım Bilet: 300 TL

Tam Bilet: 600 TL

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİNE VERGİ ALINIYOR MU?

Milli Piyango ikramiyesine belirli miktarlarda vergi alınıyor. Geçen yıl yapılan düzenlemeyle Milli Piyango oyunlarında uygulanan vergi oranı yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmüştü.

Buna göre; 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan kişiden, 60 milyon TL vergi alınacak.