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Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
18 Aralık 2024 15:37 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 15:50
Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor

2024 yılının sona ermesiyle beraber yeni yıla girmemize kısa süre kaldı. 2025 senesine gireceğimiz 31 Aralık günü tam gün olurken 1 Ocak günü resmi tatil sayılıyor. Vatandaşlar ise yılbaşı tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı.

Yeni yıla girmemize az bir süre kala yılbaşı tatilinin 5 gün olup olmadığı gündeme geldi. 2025​ resmi tatiller takvimine göre bu yıl 1 Ocak​, Çarşamba gününe denk geliyor.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN, 5 GÜN MÜ?

2025 yılına gireceğimiz 31 Aralık​ günü resmi tatil​ sayılmıyor bu nedenle yarım gün olmayacak. 31 Aralık Salı günü tam gün mesai uygulanırken 1 Ocak günü tatil olacak. Bu nedenle çarşamba günü tatil olacak. 2 Ocak günü ise resmi tatil değildir.

Böylece yılbaşı tatili 1 gün olacak. Çalışanlar perşembe ve cuma günü kendi izinlerinden kullanarak hafta sonu ile birleştirebilecek. Fakat normal çalışma günü olarak bakıldığında yeni yıl tatili 1 gündür.

Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor - 1. Resim

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Yeni yıla girdiğimiz ilk gün olan 1 Ocak resmi tatil sayılıyor. Bu nedenle çarşamba günü okullar, kamu kurumları, bankalar, devlet daireleri ve hastaneler tatil olacak. 2 Ocak itibarıyla okullarda eğitime devam edilecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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