Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor
2024 yılının sona ermesiyle beraber yeni yıla girmemize kısa süre kaldı. 2025 senesine gireceğimiz 31 Aralık günü tam gün olurken 1 Ocak günü resmi tatil sayılıyor. Vatandaşlar ise yılbaşı tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı.
Yeni yıla girmemize az bir süre kala yılbaşı tatilinin 5 gün olup olmadığı gündeme geldi. 2025 resmi tatiller takvimine göre bu yıl 1 Ocak, Çarşamba gününe denk geliyor.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN, 5 GÜN MÜ?
2025 yılına gireceğimiz 31 Aralık günü resmi tatil sayılmıyor bu nedenle yarım gün olmayacak. 31 Aralık Salı günü tam gün mesai uygulanırken 1 Ocak günü tatil olacak. Bu nedenle çarşamba günü tatil olacak. 2 Ocak günü ise resmi tatil değildir.
Böylece yılbaşı tatili 1 gün olacak. Çalışanlar perşembe ve cuma günü kendi izinlerinden kullanarak hafta sonu ile birleştirebilecek. Fakat normal çalışma günü olarak bakıldığında yeni yıl tatili 1 gündür.
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
Yeni yıla girdiğimiz ilk gün olan 1 Ocak resmi tatil sayılıyor. Bu nedenle çarşamba günü okullar, kamu kurumları, bankalar, devlet daireleri ve hastaneler tatil olacak. 2 Ocak itibarıyla okullarda eğitime devam edilecek.