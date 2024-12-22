Yılbaşı tatili kaç gün 31 Aralık tatil mi? 2025 resmi tatilleri belli oldu

22 Aralık 2024 19:47 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 19:50

2025 yılına sayılı günler kalmasıyla birlikte 31 Aralık’ın tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Öte yandan 2025 yılı resmi tatillerinin tarihleri de kesinleşti.

Yeni yıla sayılı günler varken yılın son günü ve ilk günü resmi tatil olup olmayacağı araştırma konusu oldu.

31 Aralık 2024 tarihinin tatil olup olmayacağı, yeni yıl tatillerini planlamak isteyen birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer almaya başladı.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN 31 ARALIK TATİL Mİ?

2024’ün son günü 31 Aralık tarihi Türkiye’de resmi tatil değildir.

Ancak, 1 Ocak yani 2025’in ilk günü resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin yapabilirler.

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ

2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:

Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)

2025 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ

Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.

Cumartesi günü ile başlayan bayram tatili, 1 Nisan Salı günü sona erecek.

Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi.

Cuma günü başlayacak bayram tatili, Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

Öte yandan Ramazan ve Kurban bayramlarının 1. gününden önceki arife günleri yarım gün resmi tatil kapsamında olacak.