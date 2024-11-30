Yılbaşında okullar tatil mi? 2024- 2025 resmi tatil takvimi belli oldu

30 Kasım 2024 16:46 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 16:54

2024 yılının sonuna yaklaştık. Yeni yıla girmemize kısa süre kalmasıyla beraber yılbaşında okulların tatil olup olmadığı merak edildi. Binlerce öğrenci ve veli tatil durumuna dair açıklama bekliyor.

2025 yılında kaç gün tatil var? 2025 yılı resmi tatil takvimi belli oldu

2025 yılında kaç gün tatil var? 2025 yılı resmi tatil takvimi belli oldu

2025​ yılına girmemize az bir süre kala öğrencilerin gündeminde yılbaşında okulların tatil olup olmadığı yer aldı.

Yeni yılın başlangıcı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

YILBAŞINDA OKULLAR TATİL​ Mİ?

1 Ocak Çarşamba gününün resmi tatil olmasından dolayı okullar tatil olacak. Resmi tatil olmasından dolayı devlet daireleri ve kamu kurumları da hizmet vermeyecek.

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

2024 yılının sonuna gelmemizle beraber önümüzdeki yıl resmi tatillerin denk geldiği günler vatandaşın gündemine yerleşti. 2025 yılının takvimi belli oldu.

Yılbaşı​

1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı​ Arife

29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün

30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün

1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı​ Arife

5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün

6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün

8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı

30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba