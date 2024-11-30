Yılbaşında okullar tatil mi? 2024- 2025 resmi tatil takvimi belli oldu
2024 yılının sonuna yaklaştık. Yeni yıla girmemize kısa süre kalmasıyla beraber yılbaşında okulların tatil olup olmadığı merak edildi. Binlerce öğrenci ve veli tatil durumuna dair açıklama bekliyor.
2025 yılına girmemize az bir süre kala öğrencilerin gündeminde yılbaşında okulların tatil olup olmadığı yer aldı.
Yeni yılın başlangıcı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.
YILBAŞINDA OKULLAR TATİL Mİ?
1 Ocak Çarşamba gününün resmi tatil olmasından dolayı okullar tatil olacak. Resmi tatil olmasından dolayı devlet daireleri ve kamu kurumları da hizmet vermeyecek.
2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
2024 yılının sonuna gelmemizle beraber önümüzdeki yıl resmi tatillerin denk geldiği günler vatandaşın gündemine yerleşti. 2025 yılının takvimi belli oldu.
1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife
29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün
30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün
1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife
5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün
6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün
8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı
15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı
30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı
28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba