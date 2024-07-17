Yıldız Sarayı 20 Temmuz Cumartesi günü ziyarete açılacak ve girişler kısa süreliğine ücretsiz olacak

17 Temmuz 2024 14:57 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 15:20

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız tarafından restorasyon ve çalışmalara dair tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Milli Saraylar Başkanı Yıldız, İstanbul'daki 3 büyük saraydan biri olarak öne çıkan Yıldız Sarayı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz tarihinde açılışının yapılacağını belirtti.

Vatandaşlar tarafından ise ziyaretlerin ne zaman açılacağı ve giriş ücreti merak ediliyor.

YILDIZ SARAYI ZİYARETE AÇILDI MI?

Yıldız Sarayı, 20 Temmuz Cumartesi gününden itibaren yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilebilecek.

Müze olarak açılacak olan saray sadece Pazartesi günleri kapalı olacak.

YILDIZ SARAYI'NA MÜZE KARTLA GİRİLİR Mİ?

Başkan Yıldız'ın açıkladığı bilgilere göre Yıldız Sarayı'na Müzekart ile ziyaret edilebilecek.

YILDIZ SARAYI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Saraylar Başkanı Yıldız henüz ücretin belirlenmediğini belirterek açılıştan itibaren müzenin bir süre boyunca ücretsiz şekilde ziyaret edilebileceğini açıkladı.