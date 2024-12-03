Yılın son FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED yetkisi indirim desteğini açıkladı

03 Aralık 2024 13:08 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 13:13

ABD Merkez Bankası’nın (FED) yılın son faiz kararı, yatırımcıların ve ekonomistlerin odak noktası haline geldi. Aralık ayında açıklanacak kararın, dolar, altın, borsa ve kripto para piyasaları üzerindeki etkisi merakla bekleniyor.

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Son olarak faiz​ oranını 75 baz puan indiren FED​’in, bu ayki toplantısında nasıl bir karar alacağına dair beklentiler şekillenmeye başladı. FED yetkililerinden gelen açıklamalar, faiz indirimine gidilme olasılığını güçlendiriyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED’in yılın son faiz kararı toplantısı 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Karar, 18 Aralık Çarşamba akşamı saat 21.00 itibarıyla açıklanacak. Bu karar, piyasaların yıl sonu hareketleri açısından kritik öneme sahip.

FED YETKİLİLERİNİN ÖNGÖRÜLERİ NE YÖNDE?

FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın aralık toplantısında faiz indirimine gidilmesini desteklediğini ifade etti.

Waller’in açıklamaları, FED’in mevcut ekonomik koşullarda gevşeme politikasına yöneldiğini gösteriyor.

Waller, konuşmasında politika faizinde daha nötr bir seviyeye yaklaşana kadar faiz indirimlerinin gelecek yıl boyunca devam etmesini beklediğini aktararak;

"Bugün elimizde bulunan ekonomik verilere ve enflasyonun orta vadede yüzde 2'ye doğru düşüşünü sürdüreceğini gösteren tahminlere dayanarak, şu anda aralık toplantımızda politika faizinde bir indirimi destekleme eğilimindeyim. Ancak bu karar, o tarihten önce alacağımız verilerin yukarı yönlü sürpriz yapıp yapmayacağına ve enflasyonun seyrine ilişkin tahminlerimi değiştirip değiştirmeyeceğine bağlı olacak." açıklamasında bulundu.