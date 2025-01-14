Yılmaz Özdil'in sağlık durumu nasıl? Kalp krizi sonrası son hali gündeme geldi

14 Ocak 2025 13:44 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 13:49

Gazeteci Yılmaz Özdil'in kalp krizi geçirdiği haberi sonrasında sevenleri endişeli anlar yaşadı. Özdil'in son sağlık durumu sevenleri tarafından araştırılırken gazeteciye ilk müdahalelerin yapıldığı öğrenildi.

Yazar ve gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi​ geçirdi. Yaşadığı rahatsızlık sonrasında sağlık durumunun nasıl olduğuna dair açıklama beklendi. Ünlü ismin yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı öğrenildi.

YILMAZ ÖZDİL SAĞLIK DURUMU​ NASIL, NE OLDU SON DAKİKA?

Gazeteci Özdil, kalp krizi geçirmesi sonucunda Acıbadem Altunizade Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, yarın anjiyo operasyonu geçirecek.

YILMAZ ÖZDİL KIZI KİM?

Evli ve bir kız çocuk babası olan Özdil'in kızı Pelin Özdil'dir.

YILMAZ ÖZDİL KİMDİR?

2 Ocak 1965 tarihinde İzmir'de doğan isim İzmir Atatürk Lisesi'nde eğitimini tamamladı. 1994 senesinde Milliyet gazetesinde Yazı İşleri Müdürü olan isim 1995 yılında Sabah gazetesine geçerek Yazı İşleri Müdürü oldu.

10 Ekim 2014 tarihinden itibaren Sözcü gazetesinde yazan isim Mart 2023'te Sözcü TV ve Sözcü gazetesinden istifa etti. YouTube kanalı üzerinden düşüncelerini paylaşmaya devam ediyor.

YILMAZ ÖZDİL HANGİ ÜNİVERSİTE MEZUNU?

İzmir Atatürk Lisesinin sonrasında Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. 1995 senesinde Sabah gazetesine geçerek Yazı İşleri Müdürü oldu.