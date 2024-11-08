Yılsonu enflasyon tahmininin ne kadar olduğu duyuruldu

08 Kasım 2024 11:29 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:30

Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahminini yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın açıkladığı raporda enflasyon beklentisinin artış oranı duyuruldu.

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Piyasaların yakından takip ettiği yıl sonu enflasyon beklentisi rakamları açıklandı.

Açıklama her zaman olduğu gibi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan geldi.

MERKEZ BANKASI YILSONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi'nde gerçekleştirilen Enflasyon Raporu 2024-IV Bilgilendirme Toplantısı’nda yaptığı açıklamada son enflasyon raporunu paylaştı.

Buna göre TCMB; bir önceki rapordaki yüzde 38'lik yıl sonu enflasyon tahminini yükselterek yüzde 44, 2025 için yüzde 14 seviyesinde olan yıl sonu enflasyon tahminini ise yine artırarak yüzde 21 seviyesine çıkardı. 2026 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 12 olarak belirlendi.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Öte yandan toplantıda soruları da yanıtlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan faiz indirim sürecine ilişkin bir soruyu ise şöyle cevap verdi:

"Enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe bağlı olarak indirim döngüsü başladığında bile sıkı duruşumuzu koruyacağımızı ifade etmek istiyorum"