YKS 3. ek tercih olacağına dair ÖSYM'den herhangi bir açıklama gelmedi

20 Eylül 2024 08:49 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 08:57

8-9 Haziran tarihlerinde uygulanan TYT - AYT oturumları sonrasında yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci başlamıştı. Ek tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından 3. ek tercih var mı, yok mu bekleniyor.

Sonuçların ardından yerleşemeyen adaylar 3. ek tercih olup olmayacağını merak ediyorken ÖSYM'den henüz böyle bir duyuru gelmedi. İlk tercihlerde yerleşemeyenler ikinci süreçte yeniden seçim yaptı.

ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlardan sonra kayıt tarihleri de belli oldu.

YKS​ 3. EK TERCİH VAR MI, YOK MU 2024?

Ek tercihlerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar için 3. hak bulunup bulunmadığına dair bir açıklama gelmedi.

YÖK tarafından açıklanan boş kontenjan listesine bağlı olarak yeni bir hak verilip verilmeyeceğine karar veriliyor ve ardından duyuruluyor.

ÖSYM tarafından şu an için herhangi bir 3. ek tercih imkanı açıklanmadı. En son 2021 yılında uygulanmıştı.

EK TERCİH KAYIT TARİHİ

Açıklanan sonuçların ardından kayıt tarihleri de 25-30 Eylül olarak açıklandı.

Adaylar 25 - 27 Eylül aralığında elektronik kayıtlarını yapabilecek. Online olarak yapılan kayıtların ardından öğrenciler, okulların istediği belgeleri kuruma iletecek.