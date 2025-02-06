YKS başvuru nasıl yapılır? 2025 yılında sınav ücreti ve yatırılacağı bankalar gündemde

06 Şubat 2025 09:58 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:01

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre YKS sınav başvuruları bugün başlıyor. 6 Şubat itibarıyla başlayan başvuru süreciyle beraber adayların gündemine YKS sınav ücreti yerleşti. 2025 yılında TYT 21 Haziran, AYT 22 Haziran'da uygulanacak. Başvuru yapacak olan öğrenciler ise yapılacağı yeri araştırmaya başladı.

YKS sınav ücreti ne kadar? YKS sınav takvimi ve başvuru ücretleri merak konusu oldu

YKS sınav ücreti ne kadar? YKS sınav takvimi ve başvuru ücretleri merak konusu oldu

2025 YKS başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor

2025 YKS başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor

2025 yılında YKS sınavına girecek olan öğrenciler başvuruların başlayacağı saati bekliyordu. Milyonlarca aday bu yıl sınava katılacak. YKS son ödeme tarihi de gündeme gelirken başvuru süreci bugün başlıyor.

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR 2025?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. İlk oturum TYT ve ikinci oturum AYT sınavına katılacak olanlar için başvuru süreci 6 Şubat itibarıyla başladı. Süreç 3 Mart tarihinde sona erecek.

ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuzla beraber sınav ücreti de netleşecek. Geçen sene her bir oturum için 295 TL ödeme yapılıyordu.

Adaylar, ÖSYM ais üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapacak. Sisteme giriş yapılmasının ardından başvuru işlemi gerçekleştirilebilecek.

YKS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRLIYOR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre bankalar şöyle:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Qnb Finansbank tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

YKS NE ZAMAN 2025?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre YKS sınavının yapılacağı tarihler şöyle:

TYT | 21 Haziran 2025

AYT | 22 Haziran 2025

YDT | 22 Haziran 2025