YKS başvuru saat kaçta başlıyor 2025? Üniversite sınavı başvuru tarihi duyuruldu

06 Şubat 2025 10:14 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:16

YKS başvuru son ödeme tarihi bekleniyor. Binlerce adayın 2025 yılında gireceği YKS sınavına kısa süre kala 6 Şubat itibarıyla başvurular başlıyor. ÖSYM kılavuzuyla beraber sınav ücreti ve son ödeme tarihi belli olacak. Bu yıl da binlerce aday YKS sınavına katılacak. Bugün itibarıyla üniversite sınavı başvuruları başlıyor. Son başvuru tarihi ise ÖSYM takviminde 3 Mart olarak belirlendi.

YKS başvuru nasıl yapılır? 2025 yılında sınav ücreti ve yatırılacağı bankalar gündemde

YKS başvuru nasıl yapılır? 2025 yılında sınav ücreti ve yatırılacağı bankalar gündemde

Üniversite sınavına girecek olan binlerce aday heyecanla başvuru tarihini bekliyor. Belirlenen bankalar aracılığıyla başvuru ücretleri yatırılmasının ardından adayların işlemleri tamamlanmış olacak. 6 Şubat ile 3 Mart aralığında işlemler tamamlanabilecek.

YKS BAŞVURU SAAT KAÇTA BAŞLIYOR 2025?

ÖSYM tarafından YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Adaylar bugün itibarıyla başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Saat kaçta başlayacağı duyurulmazken birkaç saat içerisinde başlaması bekleniyor. Başlaması halinde ÖSYM duyuru ile paylaşıyor.

Adaylar 3 Mart'a kadar işlemlerini yapabilecek.

ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan YKS sınavını az bir süre kaldı. 6 Şubat günü yayımlanması beklenen kılavuzla beraber sınav ücreti de netleşecek. Binlerce aday bu yıl üniversite sınavına katılacak.

YKS BAŞVURU SON TARİH

Sınava katılacak olan adaylar 6 Şubat itibarıyla başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. Son başvuru tarihi ise ÖSYM takvimine göre 3 Mart olarak belirlendi. Adaylar 3 Mart'a kadar işlemlerini tamamlayabilecek.

YKS BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Bu yıl sınava girecek olan adaylar ÖSYM sitesine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaptıktan sonra başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Süreç bugün başlayacak ve 3 Mart'a kadar devam edecek.

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