YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru için son günü ve başvuru ekranı

YKS başvuruları devam ediyor. 2026 YKS Üniversite sınavına katılacak adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS aracılığıyla yapıyor. Peki, YKS ücreti bu sene ne kadar oldu? Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru için son tarih ve başvuru ekranı…

YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru için son günü ve başvuru ekranı
2026 YKS başvuruları devam ediyor mu, bitti mi? Üniversite hayali kuran milyonlarca genç bu yıl YKS 2026'da sınava girecek. YKS'ye katılmak için başvuru yapacak olanlar başvuru bilgilerini araştırıyor. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru için son günü ve başvuru ekranı.

YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru için son günü ve başvuru ekranı

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 YKS başvuru ücreti her bir sınav için 700 TL olarak tespit edildi. Geç başvuru ödemelerinde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. YKS başvuruları 6 Şubat itibariyle başladı. Sınav için son başvuru tarihi 2 Mart. Başvuru ücreti ödeme için son gün 3 Mart 2026. YKS başvurusu Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak yapılıyor. Adaylar Sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak YKS başvurularını gerçekleştirebilecek. TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi 10.15, 165 Dakika sürece AYT 21 Haziran 2026 Pazar 10.15, 180 Dakika, YDT ise 21 Haziran 2026 Pazar 15.45, 120 Dakika olacak.

