YKS başvuruları başladı mı? ÖSYM kılavuzu yayımladı

06 Şubat 2025 14:46 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:50

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavı bu yıl 21-22 Haziran tarihlerine yapılacak. Sınava katılacak adaylar için başvuru tarihi 6 Şubat 2025 olarak gözüküyordu. Başvuru ekranı 14.45 civarında erişime açılırken süreç başladı. Adaylar 3 Mart'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.

YKS başvuru nasıl yapılır? 2025 yılında sınav ücreti ve yatırılacağı bankalar gündemde

YKS başvuru nasıl yapılır? 2025 yılında sınav ücreti ve yatırılacağı bankalar gündemde

YKS sınavına 2025 yılında girecek olan adaylar başvuru ekranının açılmasını bekliyor. Sınav takvimine göre başvurular 6 Şubat itibarıyla başlayacak ve 3 Mart'ta sona erecek. Başvuru ekranının henüz açılmaması ise adayların dikkatini çekti.

YKS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2025 yılında 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS sınavına kısa süre kala başvuruların yapılacağı tarih bekleniyordu. ÖSYM 14.404 itibarıyla başvuruların başladığını duyurdu. Adaylar başvuru ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ÖSYM, "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacaktır. 21 Haziran 2025 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacaktır." duyurusu ile başvuruların başladığını paylaştı.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

ÖSYM takvimine göre bugün başlaması beklenen başvuru süreci başladı. Adaylar bugün itibarıyla başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Öğrenciler 3 Mart tarihine kadar işlem yapabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:

Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.45’ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir."