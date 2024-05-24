YKS çevrimiçi deneme sınavları 25-27 Mayıs tarihleri arasında saat 10.00-20.00 arası yapılacak
Öğrenciler tarafından YKS çevrimiçi deneme sınavı ne zaman olacak sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca AYT ve TYT denemelerinin saat kaçta olacağı ve sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) giriş belgelerini 23 Mayıs'ta açıkladı.
Sınav yerlerinin belli olmasının ardından öğrenciler YKS çevrimiçi deneme sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen çevrimiçi deneme sınavları 25-27 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenecek.
Deneme sınavında Temel Yeterlilik Testi (TYT) 25 Mayıs, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 26 Mayıs, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Mayıs'ta yapılacak.
Sınava öğrenciler 10.00-20.00 saatleri arasında istedikleri zaman girebilecek.
Deneme sınavının sonuçları ise 28 Mayıs tarihinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün YouTube sayfası üzerinden yayınlanacak.
Aynı YouTube kanalı üzerinden uzmanlar öğrenciler için rehberlik yayını da düzenleyecek.