YKS çevrimiçi deneme sınavları 25-27 Mayıs tarihleri arasında saat 10.00-20.00 arası yapılacak

24 May 2024 10:32 - Güncelleme : 24 May 2024 10:41

YKS için 10.00-20.00 saatleri arasında çevrim içi deneme sınavı yapılacak!

YKS için 10.00-20.00 saatleri arasında çevrim içi deneme sınavı yapılacak!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) giriş belgelerini 23 Mayıs'ta açıkladı.

Sınav yerlerinin belli olmasının ardından öğrenciler YKS çevrimiçi deneme sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen çevrimiçi deneme sınavları 25-27 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenecek.

Deneme sınavında Temel Yeterlilik Testi (TYT) 25 Mayıs, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 26 Mayıs, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Mayıs'ta yapılacak.

Sınava öğrenciler 10.00-20.00 saatleri arasında istedikleri zaman girebilecek.

Deneme sınavının sonuçları ise 28 Mayıs tarihinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün YouTube sayfası üzerinden yayınlanacak.

Aynı YouTube kanalı üzerinden uzmanlar öğrenciler için rehberlik yayını da düzenleyecek.