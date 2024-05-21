YKS çevrimiçi sınavı 25, 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde yapılacak

21 May 2024 21:48 - Güncelleme : 21 May 2024 21:50

MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihi belli oldu

MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, YKS'ye hazırlanan öğrenciler için çevrimiçi deneme sınavı organize ediyor.

Sınav, 25, 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, belirtilen tarihlerde 10.00-20.00 saatleri arasında sınava katılabilecekler.



MEB'in internet sitesi üzerinden erişilecek olan sınav, YKS'ye doğru hazırlanan öğrencilere faydalı olacak.

YKS'ye girecek olan tüm adaylar, çevrimiçi deneme sınavına katılarak kendilerini test etme ve eksikliklerini belirleme fırsatı bulabilecekler.

YKS'ye hazırlanan öğrenciler için bu deneme sınavı, sınav öncesi hazırlık sürecinde önemli bir adım olacak.