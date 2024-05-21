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YKS çevrimiçi sınavı 25, 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde yapılacak

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
21 May 2024 21:48 - Güncelleme : 21 May 2024 21:50
YKS çevrimiçi sınavı 25, 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için çevrimiçi deneme sınavı düzenliyor. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı, YKS'ye hazırlanan öğrenciler için çevrimiçi deneme sınavı organize ediyor.

Sınav, 25, 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, belirtilen tarihlerde 10.00-20.00 saatleri arasında sınava katılabilecekler.

YKS çevrimiçi sınavı 25, 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde yapılacak - 1. Resim
MEB'in internet sitesi üzerinden erişilecek olan sınav, YKS'ye doğru hazırlanan öğrencilere faydalı olacak.

YKS'ye girecek olan tüm adaylar, çevrimiçi deneme sınavına katılarak kendilerini test etme ve eksikliklerini belirleme fırsatı bulabilecekler.

YKS'ye hazırlanan öğrenciler için bu deneme sınavı, sınav öncesi hazırlık sürecinde önemli bir adım olacak.

Kaynak: TGRT Haber
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