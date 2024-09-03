YKS ek tercih tarihi henüz duyurulmazken eylül ayı içerisinde erişime açılacağı tahmin ediliyor

03 Eylül 2024 16:57 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 17:05

Sınava giren adaylar boş kontenjan durumunu merakla beklerken ek tercih kılavuzunun ÖSYM aracılığıyla açıklanmasının ardından durum netleşecek.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kayıt işlemleri yapılırken yerleşemeyen adaylar ek tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihi bekliyor.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Bu yıl 8-9 Haziran'da TYT ve AYT sınavına giren öğrenciler yerleştirme sonuçlarının ardından puanlarını öğrendi. Tercih işlemlerinin de sonlanmasıyla beraber üniversite kazananlar 19-23 Ağustos'ta kayıt işlemlerini tamamlarken elektronik kayıtlar da 19-21 Ağustos'ta yapıldı.

Ek tercih işlemlerinin başlayacağı tarih ise henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl kılavuz eylül ayında erişime açılırken bu yıl da aynı tarihlerde olması bekleniyor. Buna göre ek tercih kılavuzunun bu ay içerisinde açıklanması tahmin ediliyor.

ÖSYM tarafından resmi bir duyuru gelmesi halinde gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ek tercih kılavuzuyla beraber boş kontenjanlar da netleşecek. YÖK Başkanı Erol Özvar süreç ile ilgili yöneltilen sorulara şöyle cevap vermişti:

"Ek tercih süreci, yerleşemeyen adaylar için ikinci fırsat olacak. Adaylarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum."

2024 EK TERCİH ÜCRETİ KAÇ TL OLDU, NE KADAR?

Bu sene sınava giren adaylardan yerleşemeyenler 2. şans ile tercih yapacakken ücret 80,00 TL olarak belirlendi.

Ücretlerini ödemeyenlerin başvuruları ise alınmayacak.

14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ücret alınmıyor.