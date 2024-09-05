YKS ek tercih ücreti olan 80 TL 12 Eylül 23.59'a kadar yatırılacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Eylül 2024 16:31 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:37

Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS sınavı sonrası yerleşemeyen adaylar için ek tercih şansı tanınıyor. Boş kontenjanlar sonucunda ek tercih yapacak olan öğrenciler başvuru ücretinin ne kadar olduğunu bekliyordu. ÖSYM ücret ve tarih detaylarını duyurdu.

5 Eylül günü ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile YKS ek tercih başvuru ücreti netleşti. 6 Eylül ile 11 Eylül aralığında başvurular internet sitesi üzerinden yapılacak. YKS EK TERCİH BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2024? Bu sene gerçekleşen sınav sonrasında yerleştirme süreci başlamıştı. Yerleşemeyen adaylar ise ek tercih ile yeniden şansını deneyebilecek. Başvuru ücretleri 80 TL olurken ücreti yatırmayanların başvuru işlemi geçersiz olacak. 12 Eylül 23.59'a kadar ücretler yatırılacak ve başvuru süreci tamamlanacak. EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK? Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile resmi siteden işlemlerini tamamlayabilirken mobil uygulama aracılığıyla da gerçekleştirebilecek. ÖSYM ücretlerinin yatırıldığı bankalar ise şöyle: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den