YKS ek tercih ücretleri 2024 yılında 80 TL olarak belirlendi

13 Ağustos 2024 11:39 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 11:45

Bugün erişime açılan YKS sınav sonuçlarının ardından yerleşemeyenler ek tercihlerin ne zaman olacağını ve başvuru ücretlerinin 2024 yılında kaç TL olduğunu araştırmaya başladı.

YKS EK TERCİH BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL 2024?

8-9 Haziran'da yapılan YKS sınavının ardından sonuçlar bugün açıklanırken ek tercih yapacak olan adaylar için başvuru ücreti bu sene 80,00 TL olarak belirlenirken ücreti ödemeyenlerin başvurusu alınmayacak.

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversiteler kontenjan durumunu ÖSYM'ye bildirecek ve ardından tarih açıklanacak.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

YKS EK TERCİH BAŞLADI MI?

13 Ağustos günü erişime açılan tercih sonuçlarının ardından ek tercih dönemi bekleniyor. Üniversite kayıtları online olarak 19-21 Ağustos'ta yapılırken genel kayıtlanma 23 Ağustos'ta sona erecek.

Kayıt işlemlerinin sona ermemesi nedeniyle boş kontenjan durumu henüz belli olmadı. Yerleşmeye hak kazananların kayıt yaparak kesinleştirmesinin ardından ek tercih dönemi başlayacak.