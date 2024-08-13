YKS ek tercihlerinin 23 Ağustos'tan itibaren başlaması bekleniyor

13 Ağustos 2024 10:23 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:39

Bugün ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçları erişime açılırken adaylar YKS sonuçlarına nereden, nasıl bakılacağını araştırırken ek tercih tarihleri de gündeme geldi.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2024?

2024 yılında 8-9 Haziran'da uygulanan YKS sınavının tercih işlemleri 4 Ağustos'ta sona ermişti.

13 Ağustos günü tercih sonuçları erişime açılırken ek tercihlerin de 23 Ağustos'ta başlaması bekleniyor.

Üniversiteye hak kazanan öğrenciler 19-23 Ağustos aralığında kayıt işlemlerini sürdürürken kayıtlanma sonrasında boş kalan kontenjanlar belirlenecek ve ek tercih dönemi başlayacak.

ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024 E- DEVLET?

Haziran ayında gerçekleşen TYT ve AYT sınavı sonrasında adaylar tercihlerini tamamladı. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle beraber sonuçlar da bugün erişime açıldı.

Kayıtlanma tarihleri 19-23 Ağustos aralığında olurken adaylar elektronik kayıtlarını yapacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, sonuçlarla ilgili şu sözleri söyledi:

"Sevgili adaylarımız, 2024 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin sonuc.osym gov tr internet adresinden öğrenebilirsiniz.

Tüm gençlerimizi tebrik eder, sonuçların hayırlı olmasını dilerim.

Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8’i, ön lisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu."