YKS ek tercih kayıt işlemleri 25- 30 Eylül aralığında yapılacak

19 Eylül 2024 14:32 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 14:54

19 Eylül günü öğrencilerin heyecanla beklediği YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından üniversite kayıt tarihleri de merak konusu oldu. Adaylar, üniversite kazanmasıyla beraber elektronik kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

8-9 Haziran tarihlerinde TYT ve AYT sınavları uygulandı. Öğrencilerin gündeminde yer alan ek tercihlerin ardından kayıt​ başlangıç tarihi de belli oldu.

Adaylar, elektronik olarak kuruma kayıt yaptırabilecek.

YKS​ EK TERCİH​ KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2024?

Ek tercih sonuçları bugün erişime açıldı. Hak kazanan adaylar 25- 30 Eylül aralığında kayıt işlemlerini tamamlayacak ve elektronik kayıtlar 25 - 27 Eylül aralığında gerçekleşecek.

Elektronik kayıt yaptıran adaylar, okuldan gelen duyurunun ardından gerekli belgelerle işlemlerini tamamlayabilecek.

YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI​ AÇIKLANDI MI?

YKS sınavında istediği okulu kazanamayan adaylar ek tercih işlemleriyle beraber yeniden tercih yaptı.

Açıklanması beklenen sonuçlar bugün itibarıyla erişime açıldı. ÖSYM sonuç sitesi üzerinden yerleştirme sonuçlarına erişilebilecekler.

SONUÇLAR NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Ek tercih yapan adaylar, ÖSYM sitesine T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapmasının ardından yerleştirme sonucuna ulaşabilecek.

Heyecanla beklenen sonuçlar 19 Eylül Perşembe günü erişime açıldı.