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 | Sumru Tarhan

YKS erken açıklanır mı 2025? ÖSYM sınav takviminde açıklanma tarihi yer aldı

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 takvimine göre YKS sınavının açıklanma tarihi belli oldu. Milyonlarca kişinin katıldığı YKS açıklanma tarihinin belirlenmesinin ardından öğrenciler YKS erken açıklanır mı araştırmaya başladı.

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YKS erken açıklanır mı 2025? ÖSYM sınav takviminde açıklanma tarihi yer aldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 11:22

tarafından uygulanacak olan için sonuç tarihi bekleniyor. Milyonlarca adayın gündeminde YKS sınav sonuçlarının erken açıklanma tarihi yer aldı.

YKS ERKEN AÇIKLANIR MI 2025?

2025 yılında 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS süreci tamamlandı. Sınav sonuçlarının 22 Temmuz'da erişime açılacağı duyurulmuştu.

Gelen resmi açıklamaya göre sınav açıklanma tarihi 22 Temmuz olarak belirlendi. Buna göre sınav sonuçlarının erken açıklanması beklenmiyor.

YKS erken açıklanır mı 2025? ÖSYM sınav takviminde açıklanma tarihi yer aldı

YKS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavında süreç tamamlanırken adaylar 22 Temmuz'da sonuçların açıklanmasını bekliyor.

Sınav sonuçları genelde sabah erken saatlerde açıklanırken bu sene de 10.00'da sonuçların erişime açılması bekleniyor.

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