YKS kitapçığa salon no yazmayı unutmak sınavı iptal etmez

09 Haziran 2024 14:23 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 15:03

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS sınavının ilk oturumu TYT 8 Haziran'da düzenlenmişti.

TYT'nin ardından bugün ise 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu AYT oturumu yapıldı.

Oturumun ardından kitapçığa yazılacak olan bilgileri eksik dolduran öğrenciler sınavlarının iptal olup olmayacağını merak etmeye başladı.

YKS KİTAPÇIĞA SALON NO YAZMAYI UNUTTUM, İPTAL OLUR MU?

ÖSYM'nin çağrı merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavında karakod uygulaması yapıldığı için kitapçığa salon no yazılmaması sınavı iptal etmez.

YKS KİTAPÇIĞINA İMZA ATILMAMASI SINAVI GEÇERSİZ Mİ YAPAR?

Salon No'da olduğu gibi YKS kitapçığına imza atılmaması sınavı geçersiz yapmaz.

Aynı şekilde T.C. Kimlik Numarası, Ad, Soyad ve Salon No bilgilerinin doldurulmaması durumunda da sınavınız iptal olmaz.