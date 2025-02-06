YKS sınav merkezi tercihi 5 tane olması zorunlu mu? Başvurular başladı

06 Şubat 2025 11:27 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 15:55

YKS sınavının başvurularının başlamasıyla beraber YKS sınav merkezi tercihinin kaç tane zorunlu olduğu da gündeme geldi. Sınav merkezi tercihi yapacak olan adaylar tercih sayısının 5 olmak zorunda olup olmadığını merak ediyor. ÖSYM 6 Şubat 2025 günü başvuruların başladığını duyurdu.

YKS​ sınav merkezi tercihi 5 tane olması zorunlu mu merak edilenler arasında yer alıyor. YKS sınavı 21-22 Haziran'da gerçekleşecek ve sınav başvuruları başladı. Adaylar tercih sayısının 5 olma sebebini araştırdı. Bu yıl da YKS sınavına binlerce kişi katılacak.

YKS SINAV MERKEZİ TERCİHİ 5 TANE OLMASI ZORUNLU MU?

YKS sınavına girecek olan adaylar https://ais.osym.gov.tr sitesinden veya aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini değiştirebilmektedir. Tercih esnasında 5 il seçeneği yer alıyor.

Sınav merkezlerinin isimleri ve kodları 1. listede yer alıyor. Sınav merkezi tercihi ekranında 5 sınav merkezi tercihi vardır. 1. ve 2. merkez tercihleri kısmına adayın adresinde olan merkez, okulun olduğu merkez veya bu merkezlere yakın olan merkezince belirlenen sınav merkezlerinden biri yazılıyor. Geride kalan Sınav Merkezi Tercihleri kısımlarına tercih edilen diğer merkezler yazılabilir.

YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2025?

ÖSYM sınav takvimini açıkladı. Böylece YKS'nin ilk oturumu olan TYT​ 21 Haziran günü yapılacakken ikinci. oturum olan AYT 22 Haziran'da yapılacak. Başvurular ise 6 Şubat günü başladı ve 3 Mart'a kadar devam edecek.

YKS SINAV BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS sınavına girecek olan adaylar başvurularını 3 Mart'a kadar yapmalıdır. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Sınava başvurular, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.45’ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir."