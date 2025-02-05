YKS sınav ücreti ne kadar? YKS sınav takvimi ve başvuru ücretleri merak konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

05 Şubat 2025 23:37 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 23:39

2025 YKS başvuru ücreti ve başvuru tarihi için adeta nefesler tutuldu. 21 ile 22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvuru tarihi ve ücretleri merak ediliyor.

2025 YKS oturumlarının 21 ile 22 Haziran tarihinde yapılacağı netlik kazanırken, ÖSYM kılavuzu için gözler yapılacak duyurulara çevrildi. 2025 YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılan bilgiye göre; 2025 YKS başvuruları 6 Şubat tarihinde başlayacak ve 3 Mart’ta sona erecek. YKS’nin 1. oturumu olan TYT 21 Haziran Cumartesi günü, AYT ve YDT ise 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR? 2025 YKS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. Ücretler YKS 2025 başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle başvurularını yapabilecekler. İlgili Haberler 2025 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak merak ediliyor Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında MHP'den açıklama geldi!