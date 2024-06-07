YKS sınavına girerken yasak olan eşyalar, para, piercing, kemer, küpe ve tüm liste

07 Haziran 2024 23:16 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 22:41

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavına girerken belirli eşyaların getirilmesi yasaklandı.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak.

Yasaklı eşyalar arasında çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar bulunuyor.

Ayrıca anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar, elektronik ve mekanik cihazlar, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyalar (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartları, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihazlar, hesap makinesi gibi bilgisayar özellikli cihazlar da yasak.

Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi, yiyecek ve içecek (bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içindeki su hariç) gibi araç ve gereçlerle gelinmesi de yasaklanmış durumda.