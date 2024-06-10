YKS sonrası boşluk hisseden öğrencilere altın değerinde tavsiyeler! 8 adımda rahatlamanın yolu

10 Haziran 2024 17:06 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:44

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sona erdi.

Uzun ve zorlu maratonu geride bırakan öğrenciler için sonuçların açıklanma bekleme süreci hem heyecanlı hem de belirsizliklerle dolu olabilir.

Bu dönemi en verimli şekilde değerlendirmek ve geleceğe dair doğru adımlar atmak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var.

YKS SINAVI SONRASINDA BOŞLUK HİSSİNİ GEÇİRECEK TAVSİYELER

1. Sonuçları Beklerken Kendinizi Dinlendirin

Sınav dönemi hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça yorucu olabilir.

Sonuçların açıklanmasını beklerken kendinize vakit ayırın ve dinlenin.

Kitap okuyun, hobilerinizle ilgilenin veya doğa veya sizlere yakın park gibi yerlerde yürüyüşler yapın.

Bu dönemde stresinizi azaltacak ve motivasyonunuzu yükseltecek aktiviteler bulmak önemlidir.

2. Sonuçlar Açıklanmadan Tercih Listenizi Hazırlayın

YKS sonuçları 17.07.2024 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklanmadan önce, hedeflediğiniz üniversiteler ve bölümler hakkında detaylı araştırmalar yapın.

Bu araştırmalar, tercih döneminde daha bilinçli ve hızlı kararlar almanıza yardımcı olacaktır.

Üniversitelerin web sitelerini inceleyin, bölümler hakkında bilgi alın ve mümkünse mezunlarla konuşarak daha fazla bilgi edinin.

İstediğiniz alanda eğitim veren kişilerin özgeçmişlerini inceleyebilirsiniz.

3. Alternatif Planlar Geliştirin

Her zaman planlar istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu nedenle, B planı oluşturmak önemlidir.

Eğer ilk tercihiniz gerçekleşmezse, hangi alternatif yolları izleyeceğinizi belirleyin.

Bu hem yurt içi hem de yurt dışı eğitim seçeneklerini kapsayabilir.

Farklı üniversiteler ve bölümler hakkında bilgi edinerek alternatiflerinizi değerlendirin.

4. Üniversitelerin Tanıtım Günlerine Katılın

Birçok üniversite, sonuçlar açıklandıktan sonra tanıtım günleri düzenler.

Bu etkinliklere katılarak kampüsleri gezebilir, akademisyenlerle ve öğrencilerle tanışabilir, üniversitenin sunduğu olanaklar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bu deneyimler, tercihlerinizi daha bilinçli yapmanıza yardımcı olacaktır.

5. Kariyer Planlaması Yapın

Seçmeyi düşündüğünüz bölümlerin kariyer olanaklarını ve mezuniyet sonrası iş imkanlarını araştırın.

İş dünyasında geçerli olan becerileri ve sektörel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak uzun vadeli kariyer hedeflerinizi belirleyin.

Staj ve kısa zamanlı (part-time) iş olanaklarını araştırmak da kariyer planlamasında önemli bir adımdır.

6. Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanın

Sınav sonrası süreçte rehber öğretmenler ve kariyer danışmanlarıyla görüşmek, daha doğru tercihler yapmanıza yardımcı olabilir.

Okulunuzun ya da özel olarak hizmet veren kurumların rehberlik servisleri ile görüşüp planlarınızı anlatıp farklı bir bakış açısı kazanabilirsiniz.

Profesyonel rehberlik hizmetleri hem tercih döneminde hem de üniversiteye uyum sürecinde size yol gösterecektir.

7. Maddi Durumu ve Burs Olanaklarını Gözden Geçirin

Üniversite eğitimi süresince maddi durumunuzu gözden geçirin ve olası burs olanaklarını araştırın.

Hem devlet hem de özel kurumlar tarafından sağlanan burs ve kredi imkanlarını inceleyerek başvurularınızı yapın.

Bu, eğitim sürecinizde maddi açıdan daha rahat olmanızı sağlayacaktır.

Özel üniversite tercih etme gibi bir fikir varsa o üniversitelerin burs verip vermediğini araştırmalısınız.

Okulları tercih listenizdeki sırasına göre burs verme durumları varsa bunları da göz önüne alabilirsiniz.

8. Yeni Beceriler Kazanın

Bu dönemi yeni beceriler kazanmak için de değerlendirebilirsiniz.

Dil kurslarına katılabilir, bilgisayar becerilerinizi geliştirebilir veya ilgi duyduğunuz alanlarda online eğitimler alabilirsiniz.

Bu tür beceriler, üniversite eğitiminde ve kariyerinizde size büyük avantajlar sağlayacaktır.

GELECEĞİNİZE YATIRIM YAPIN

Üniversite sınavı sonrası dönem, doğru adımlar atıldığında, öğrenciler için fırsatlarla dolu bir süreç olabilir.

Kendinizi dinlendirmek, araştırmalar yapmak, alternatif planlar geliştirmek ve kariyer hedeflerinizi belirlemek bu dönemi en verimli şekilde geçirmenizi sağlayacaktır.

Unutmayın, bu süreçte atacağınız her adım, geleceğinize yapılan bir yatırımdır.

ÖSYM, YKS sonuçları resmi internet adresi üzerinden 17.07.2024 tarihinde açıklayacak.