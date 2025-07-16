YKS sonuçları TYT AYT ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçlarının erken açıklanacağı iddialarının ardından adaylar sınavların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

Peki, sosyal medyada gündeme gelen söylentiler gerçek mi, YKS, TYT ve AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI TYT AYT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2025 resmi sınav takvimine göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak.

YKS sonuçları bazen takvimden birkaç gün önce açıklanabiliyor ancak ÖSYM’den erken açıklama yapılacağına dair bir duyuru gelmedi.

Sınav sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesin sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi şifreleriyle adaylar sonuçlarını sorgulayabilecek.