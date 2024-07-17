YKS tercih dönemi 25 Temmuz’da başlıyor! Tercih kılavuzu hakkında merak edilenler

17 Temmuz 2024 10:21 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 10:21

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üniversite tercihlerinin 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

2024 ÜNİVERSİTE TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Ösym internet sitesinde tercih kılavuzunun yayımlanması ile tercih dönemi belli oldu. Buna göre adaylar 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini ÖSYM internet sitesinden yapabilecek.

ÖSYM Başkanı Ersoy tercih dönemiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum.” sözlerinde bulundu.

2024 YKS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2024 YKS yükseköğretim programları ve boş kontenjan kılavuzu ÖSYM internet sitesinde yayımlandı.

YKS TERCİH SINIRI VAR MI?

2024 YKS Kılavuzunun yayımlanmasının ardından ÖSYM takviminde belirtilen tarihte tercih dönemi başlayacak. Adaylar ise en fazla 24 tercih yapma hakkı bulunacak.

YKS KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS sınavı, her yıl üniversitelere öğrenci yerleştirme amacıyla yapılır.

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

25 Temmuz Perşembe günü başlayacak olan üniversite tercih dönemi 2 Ağustos Cuma günü sona erecek.

YKS TERCİH SÜRESİ NE KADAR?

25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan üniversite tercih süreci 9 gün sürecek.

YKS TERCİH SIRALAMASI NASIL OLMALI?

Yirmi dört tercih yapma hakkı sunulan üniversite tercihlerinde YKS sınavından alınan puanın %10 üstü ilk sıraya, kendi puanı ve sıralamasına eşit yerler orta sıralara ve yerleşmeme riskine karşı puanının %20 aşağısı alt sıralara yazılmalıdır.