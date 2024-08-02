YKS tercih işlemleri 4 Ağustos’a kadar devam edecek

02 Ağustos 2024 16:26 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 16:30

8-9 Haziran'da uygulanan YKS'nin ardından öğrenciler tercih işlemlerini sürdürüyordu. Normal şartlarda bugün bitmesi planlanan tercih döneminde uzatmaya gidildi.

YKS TERCİH DÖNEMİ SÜRESİ UZATILDI MI, NE ZAMAN SON?

Haziran ayında yapılan YKS sınavının ardından tercih işlemleri başladı.

2 Temmuz Cuma günü sona ermesi beklenen dönemin 4 Ağustos'a kadar uzatıldığı şu açıklama ile duyuruldu:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın, 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır."

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından adayların tercih dönemi başladı. 4 Ağustos'ta sona eren dönemin ardından sonuçların açıklanacağı gün beklenecek.

19-23 Ağustos aralığında kayıt yapılırken sonuçların da 19 Ağustos tarihinden önce erişime açılması beklenirken 12 Ağustos haftasında açıklanması bekleniyor.