YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak son gün ne zaman?

Milyonlarca adayın girdiği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Haziran ayında gerçekleştirilirken sonuçları ise geçtiğimiz günlerde açıklandı.
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar ve ebeveynler, tercihlere odaklandı.
2025 YKS tercih kılavuzu, önümüzdeki hafta içi erişime açılmış olacak.
Tercih kılavuzlarının açıklanmasıyla birlikte de üniversitelerin sıralama ve alım şartları belirlenmiş olacak.
Adaylar, bu kılavuzdan yararlanarak tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2025 tercih dönemi yaklaşıyor.
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih için nefesler tutulmuşken YKS tercihlerinin 30 Temmuz ile 11 Ağustos tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.
Son gün olan 11 Ağustos’a kadar adayların ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih işlemlerini tamamlaması gerekiyor.