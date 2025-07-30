YKS tercih kılavuzu OK.BİR.KONT ne demek?

2025 YKS kılavuzunda yer alan OK.BİR.KONT bölümü, eğer bir lisenizde okul birincisiyseniz, bu kontenjandan yararlanarak diğer adaylardan farklı bir yerleştirme kotasına sahip olabileceğiniz anlamına gelmektedir.

Peki, OK.BİR.KONT ne demektir ne işe yarar, avantajları nelerdir?

OK.BİR.KONT NE ANLAMA GELİYOR?

OK.BİR.KONT’un açıklaması Okul Birinciliği Kontenjanı anlamına gelmektedir.

Okul birincisi öğrencilere ayrılmış özel kontenjanlar 2025 YKS tercih kılavuzunda bu şekilde belirtilir.

Okul birincisi kontenjanı ile öğrencinin istediği bölüme yerleşme şansı daha da yükselir.

Okul birinciliği kontenjanları genellikle her bölümde sınırlı sayıdadır ve bu okul birincisi öğrencilerin, istedikleri alanlardaki tercihlerinde öncelikli yerleştirme imkânı sağlar.