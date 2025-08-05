YKS tercih son gün ne zaman? Üniversite tercihleri için son günler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan üniversite tercihleri, adayların geleceklerini şekillendirecek önemli bir adım.

Adaylar, puanları ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini yaparken, tercih sürecinin ne zaman sona ereceği de merak konusu oluyor.

Adayın hayalindeki bölüme yerleşememesine YKS tercih işlemlerinde yapılacak en küçük bir hata, neden olabilir.

Bu nedenle tercih yapılmadan önce üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve özel koşulları dikkatlice gözden geçirilmeli.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 2025 yılı YKS tercihleri 13 Ağustos tarihinde sona erecek.

Adaylar, bu tarihe kadar tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Tercih işlemlerinin son günü saat 23.59'da sistem tamamen kapanacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercih tarihleri henüz belli değil.

Ek tercih işlemlerinin, üniversite kayıt döneminin tamamlanmasının ardından başlaması ve boş kontenjanlara göre açılması bekleniyor.

Ek tercihlerle ilgili duyurular ÖSYM tarafından yapılacak.