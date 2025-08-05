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 | Erdem Avsar

YKS tercih son gün ne zaman? Üniversite tercihleri için son günler

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS tercih süreci için geri sayım devam ederken tercihin son günü merak konusu oldu.

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YKS tercih son gün ne zaman? Üniversite tercihleri için son günler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 20:16
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 20:16

Yükseköğretim Kurumları Sınavı () sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan üniversite tercihleri, adayların geleceklerini şekillendirecek önemli bir adım.

Adaylar, puanları ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini yaparken, tercih sürecinin ne zaman sona ereceği de merak konusu oluyor.

Adayın hayalindeki bölüme yerleşememesine YKS tercih işlemlerinde yapılacak en küçük bir hata, neden olabilir.

Bu nedenle tercih yapılmadan önce üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve özel koşulları dikkatlice gözden geçirilmeli.

YKS tercih son gün ne zaman? Üniversite tercihleri için son günler

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

'nin yayınladığı takvime göre, 2025 yılı YKS tercihleri 13 Ağustos tarihinde sona erecek.

Adaylar, bu tarihe kadar tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Tercih işlemlerinin son günü saat 23.59'da sistem tamamen kapanacak.

YKS tercih son gün ne zaman? Üniversite tercihleri için son günler

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercih tarihleri henüz belli değil.

Ek tercih işlemlerinin, üniversite kayıt döneminin tamamlanmasının ardından başlaması ve boş kontenjanlara göre açılması bekleniyor.

Ek tercihlerle ilgili duyurular ÖSYM tarafından yapılacak.

Sıkça Sorulan Sorular

YKS tercihlerimi nasıl yapabilirim?
YKS tercihlerinizi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle yapabilirsiniz. Sistemde yer alan tercih kılavuzunu inceleyerek tercihlerinizle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.
ETİKETLER
#ösym
#yks
#taban puan
#Üniversite Tercihleri
#Yks Tarihler
#Yks Ek Tercih
#Aktüel
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