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YKS tercih sonuçları 13 Ağustos itibarıyla erişime açıldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
13 Ağustos 2024 10:13 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:17
YKS tercih sonuçları 13 Ağustos itibarıyla erişime açıldı

8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen YKS sınavında tercih işlemleri sona erdi. Heyecanlı bekleyişin sona ermesiyle beraber öğrenciler YKS tercih sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır merak ederken duyuru geldi.

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyordu. Öğrenciler YKS tercih sonuçlarının nereden, nasıl öğrenileceğini araştırırken ÖSYM tarafından beklenen duyuru geldi.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024?

8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen üniversite sınavının sonuçları 13 Ağustos itibarıyla erişime açılırken Ösym sonuç sitesi üzerinden erişime açıldı.

Adaylar 4 Ağustos tarihine kadar tercih işlemlerini tamamlamıştı.

YKS tercih sonuçları 13 Ağustos itibarıyla erişime açıldı - 1. Resim

YKS ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

19-23 Ağustos aralığında adaylar kayıt işlemlerini tamamlarken kayıt yapmayanlar hakkını kaybedecek.

Öğrenciler, okulları tarafından belirlenen belgeler ile açıklanan tarihe göre işlemlerini yapacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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