YKS tercih sonuçları 13 Ağustos itibarıyla erişime açıldı

13 Ağustos 2024 10:13 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:17

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyordu. Öğrenciler YKS tercih sonuçlarının nereden, nasıl öğrenileceğini araştırırken ÖSYM tarafından beklenen duyuru geldi.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024?

8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen üniversite sınavının sonuçları 13 Ağustos itibarıyla erişime açılırken Ösym sonuç sitesi üzerinden erişime açıldı.

Adaylar 4 Ağustos tarihine kadar tercih işlemlerini tamamlamıştı.

YKS ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

19-23 Ağustos aralığında adaylar kayıt işlemlerini tamamlarken kayıt yapmayanlar hakkını kaybedecek.

Öğrenciler, okulları tarafından belirlenen belgeler ile açıklanan tarihe göre işlemlerini yapacak.