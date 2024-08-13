YKS tercih sonuçları 13 Ağustos itibarıyla erişime açıldı
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
13 Ağustos 2024 10:13 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:17
8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen YKS sınavında tercih işlemleri sona erdi. Heyecanlı bekleyişin sona ermesiyle beraber öğrenciler YKS tercih sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır merak ederken duyuru geldi.
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyordu. Öğrenciler YKS tercih sonuçlarının nereden, nasıl öğrenileceğini araştırırken ÖSYM tarafından beklenen duyuru geldi.
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024?
8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen üniversite sınavının sonuçları 13 Ağustos itibarıyla erişime açılırken Ösym sonuç sitesi üzerinden erişime açıldı.
Adaylar 4 Ağustos tarihine kadar tercih işlemlerini tamamlamıştı.
YKS ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
19-23 Ağustos aralığında adaylar kayıt işlemlerini tamamlarken kayıt yapmayanlar hakkını kaybedecek.
Öğrenciler, okulları tarafından belirlenen belgeler ile açıklanan tarihe göre işlemlerini yapacak.
Kaynak: TGRT Haber