YKS tercih sonuçlarının 16 Ağustos tarihine kadar açıklanması bekleniyor

13 Ağustos 2024 09:05 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 09:07

Tercih maratonunun sona ermesiyle TYT, AYT ve YDT puan ve başarı sıralamasına göre tercih yapan öğrenciler, üniversite tercih sonuçları için heyecan yaşıyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS tercih sonuç takvimi henüz yayınlanmadı. Ancak üniversite kayıtlarının 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olması sebebiyle tercih sonuçları sorgulama ekranının 16 Ağustos tarihine kadar erişime açılması bekleniyor.

YKS KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS sınavı, her yıl üniversitelere öğrenci yerleştirme amacıyla yapılır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2024?

YKS sonuçlarına göre program ve üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini 19 Ağustos Pazartesi gününden 23 Ağustos Cuma gününe kadar gerçekleştirmesi gerekmekte.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN NE GEREKLİ?

Üniversite kayıt için gerekli belgeler şu şekildedir;

YKS yerleştirme belgesinin çıktısı

Mezun olduğunuz ortaöğretim kurumundan alınan mezuniyete dair resmî belge veya diploma

Vesikalık fotoğraf (genellikle 12 adet istenir)

Üniversite harcının yattığını gösteren banka dekont veya makbuzu

Üniversite tarafından ilan edilen diğer belgelerin aslı veya okul onaylı suretleri