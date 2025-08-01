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YKS tercih yapmak zorunlu mu, ücretli mi? 13 Ağustos’ta bitiyor

Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte, tercih yapmak zorunlu mu, yapmazsak ne olur sorularına yanıt arayan üniversite adaylarının sayısı epey artmış durumda. 2025 YKS tercih süreci, 1-13 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle 24 programa kadar tercih yapabilecek. Tercihlerin 13 Ağustos 2025 saat 23.59’a kadar tamamlanması gerekiyor. İşte tercih dönemi ile ilgili merak edilenler…

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YKS tercih yapmak zorunlu mu, ücretli mi? 13 Ağustos’ta bitiyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 22:03

tercih süreci, 1 Ağustos 2025’te başladı ve adaylar için önemli bir dönem olarak devam ediyor. ’nin belirlediği takvime göre tercihler, 13 Ağustos’ta sona erecek.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİH YAPMAK ZORUNLU MU?

tercihi yapmak, adaylar için zorunlu bir süreç değildir. YKS’ye giren ve TYT, AYT veya YDT sınavlarından puan alan adaylar, üniversite veya meslek yüksekokulu yerleştirmesi için tercih listesi oluşturmak zorunda değil. Tercih yapma kararı tamamen adayın isteğine bağlıdır ve yükseköğretim programına yerleşmek istemeyen bir aday, tercih yapmadan süreci geçirebilir. Ancak, tercih yapmayan bir aday, 2025 akademik yılında merkezi yerleştirme ile herhangi bir programa yerleşemez.

YKS tercih yapmak zorunlu mu, ücretli mi? 13 Ağustos’ta bitiyor

Tercih yapmamanın, adayın gelecekteki sınav haklarına veya başka haklarına herhangi bir olumsuz etkisi bulunmuyor. YKS puanları yalnızca sınavın alındığı yıl (2025) için geçerli olduğundan, tercih yapmayan bir adayın bir sonraki yıl yeniden YKS’ye girmesi gerekecek. Ayrıca, adaylar isterse ek yerleştirme döneminde boş kalan kontenjanlar için tercih yapma hakkına sahip.

YKS tercih yapmak zorunlu mu, ücretli mi? 13 Ağustos’ta bitiyor

TERCİH YAPMAK ÜCRETLİ Mİ?

YKS tercih süreci, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme için ücretsizdir. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle tercih listelerini oluştururken herhangi bir ücret ödemez. Ancak, bir aday ücretli bir programa yerleşirse, örneğin burslu olmayan bir vakıf üniversitesi veya ücretli kontenjan, kayıt sırasında öğrenim ücreti ödemesi gerekebilir. Ek yerleştirme veya özel yetenek sınavları gibi durumlarda ayrı ücretler talep edilebilir, ancak bu standart tercih süreci için geçerli değildir.

YKS tercih yapmak zorunlu mu, ücretli mi? 13 Ağustos’ta bitiyor

YKS TERCİHTE İLK SIRAYA YAZMAK ÖNEMLİ Mİ?

YKS tercih sürecinde ilk sıraya yazılan programın, yerleşme açısından diğer tercihlere göre bir önceliği bulunmuyor. ÖSYM, tercih listesini sıralamaya göre değerlendirir ve adayın puanına uygun ilk yerleşebileceği programa yerleştirir. Bu nedenle, adayların tercih listesini oluştururken en çok istedikleri programları üst sıralara, daha az istediklerini ise alt sıralara yazması stratejik bir yaklaşım olacaktır. Örneğin, hayal edilen ancak puan olarak ulaşılması zor bir programı ilk sıraya yazmak, yerleşme şansını artırmaz, ancak adayın öncelikli tercihini ifade eder.

YKS tercih yapmak zorunlu mu, ücretli mi? 13 Ağustos’ta bitiyor

TERCİH YAPARKEN SIRALAMA MI ÖNEMLİ PUAN MI?

YKS tercih sürecinde sıralama, puanlara göre daha belirleyici bir faktördür. ÖSYM, yerleştirmeleri adayların başarı sıralamalarına göre yapar ve taban puanlar her yıl değişebilir. Geçmiş yılların (2024, 2023) taban puanları ve sıralamaları, hangi programlara yerleşebileceğiniz konusunda fikir verse de, sıralamalar daha güvenilir bir gösterge olarak kabul edilir. Çünkü puanlar, sınavın zorluk derecesine ve adayların genel performansına bağlı olarak dalgalanma gösterebilir.

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