YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 üniversite tercih dönemi 13 gün sürecek

ÖSYM, 2025 YKS tercih takvimini duyurdu ve süreç 1 Ağustos’ta başladı. Adaylar, üniversite tercihlerini ÖSYM’nin belirlediği kurallara göre tamamlayacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR 2025?

2025 YKS tercih süreci, 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve tercihler 13 Ağustos saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, bu süre içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle bireysel olarak tercihlerini yapabilecek.

Tercih süreci tamamlandıktan sonra ÖSYM, yerleştirme değerlendirmelerine başlayacak ve sonuçların ağustosun son haftasında, en geç 1 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH DÖNEMİ KAÇ GÜN?

2025 YKS tercih dönemi, ÖSYM’nin takvimine göre 1-13 Ağustos tarihleri arasında toplam 13 gün sürecek. Adaylar, bu süre zarfında tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi veya mobil uygulaması üzerinden tamamlayabilecek.

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR 2025?

ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre, ek yerleştirme tercih ücreti 130,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yerleştirme işlemi için yatırılan tercih ücreti, her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.