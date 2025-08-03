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 | Erdem Avsar

YKS yeni açılan bölümler hangileri? Birbirinden ilginç bölümler

YKS tercihi yapacak olan adayların araştırdığı konulardan biri de yeni açılan bölümler listesi. Dikkat çeken yeni bölümler öğrencilerin ilgisini çekiyor.

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YKS yeni açılan bölümler hangileri? Birbirinden ilginç bölümler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 18:24

3'ü , 24'ü olmak üzere 27 yeni program tercih kılavuzunda ilk kez eklendi.

Öğrenci adayları için yeni açılan bölümler listesi, önemli bir fırsat niteliğine sahip olacak.

Adaylar, üniversite tercihleri kapsamında tercihlerini bu yönde gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

YKS yeni açılan bölümler hangileri? Birbirinden ilginç bölümler

Tarımda dijitalleşme kapsamındaki programlar ‘Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar’ ile ‘Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği’ lisans programları,

‘Dijital Tarım Teknolojileri’, ‘Akıllı Sera Teknolojileri’, ‘Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi’ ile ‘Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri’ ön lisans programları.

Yeşil beceriler alanında ‘Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi’ lisans programı ve ‘Akıllı Altyapılar Teknikerliği’, ‘Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği’, ‘Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği’, ‘Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği’, ‘Karbon Yönetimi Teknikerliği’, ‘Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği’, ‘Yenilenebilir Enerji Teknikerliği’ ile ‘Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği’ ön lisans programları,

Sağlık alanında ‘Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği’, ‘Tele-Sağlık Teknikerliği’ ile ‘Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği’ ön lisans programları,

Sanayi alanında ‘Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı’, ‘Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Teknolojileri’, ‘Havacılık Elektroniği Teknolojileri’, ‘Hidrolik ve Pnömatik Teknikerliği’, ‘Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü’, ‘Talaşlı Üretim Teknikerliği’, ‘Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri’, ‘Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi’ ile ‘Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği’ ön lisans programları.

ETİKETLER
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#Sağlık Teknolojileri
#Dijital Tarım
#Yeşil Teknolojiler
#Sanayiteknolojileri
#Aktüel
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